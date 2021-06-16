从下个月起，首都圈允许6人“集会”. June. 16, 2021 07:24. by 金素敏记者 somin@donga.com. 韩国政府从7月开始适用新的“保持社会距离”改革方案，但正在讨论分阶段放宽可以一次性聚集的私人聚会规模的方案。 据中央灾难安全对策本部15日透露，政府正在对包含暂时将首都圈私人聚会允许人员限制为6名的内容的保持社交距离新方案进行研讨。如果当初将保持社交距离阶段从五级改为四级的新方案得以实施，预计首都圈可以聚集8人，非首都圈的人员限制则将被取消。 但是，在新方案全面施行之前，政府正在审议下个月7日 ~ 25日的3周期间，将首都圈的人员限制在6名、非首都圈的人员限制在8名的中间阶段的方案。首都地区的娱乐设施也是同样，如果全面实施新方案，可以运营到晚12时，但正在对限制营业到晚10时的方案进行讨论。 防疫当局经过15日的讨论，将于20日发表确定的保持社交距离新方案。新方案的适用期将在本月末最终确定。

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