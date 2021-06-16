尹锡悦：“将铭记原谅所有政敌的金大中的教诲”. June. 16, 2021 07:23. by 全主榮, 姜聲煇 aimhigh@donga.com,yolo@donga.com. 在6·15韩朝共同宣言签署21周年之际，前检察总长尹锡悦访问了位于首尔市麻浦区东桥洞的金大中图书馆。对于是否加入国民力量党，尹锡悦眼下表示，“所有选择都有可能”，暂时不分保守和进步，将继续通过广泛的行动来确保独自的扩张。 尹锡悦竞选团队的发言人李东勋15日表示：“尹前总长11日前往延世大学金大中图书馆，他此前向金大中和平中心常任理事（前文化体育观光部长）金圣在表达了访问的意愿，金前部长欣然答应，实现了这次访问。” 据金圣在透露，尹锡悦就已故前总统金大中的人生感叹说：“尽管经历了很多苦难，甚至还进了监狱，但他仍然宽恕政敌并与他们和解，朝着更大的大韩民国前进。”他强调：“在第四次产业革命时代，应该通过国民和解走向新的未来。应该超越过去，向着韩国的未来前进。” 尹锡悦在那里停留了约4个小时，他在金圣在的陪同下阅读了金大中相关资料，并听取了“阳光政策”等有关金大中政策运营和人生的说明。他在芳名录上写道：“我将铭记金大中总统以信息化基础和人权价值开拓大韩民国新地平线的反省和教诲。” 对于上个月的5·18民主化运动，尹锡悦提到，“这是现在也在进行中的活生生的历史”。他在显忠日会见了天安舰生还将士，强调要对他们进行报勋。9日，他还参加了友堂李会荣先生纪念馆开馆仪式。在野党相关人士分析说：“其意图是眼下先展现自己的扩张性，以积累政治资产。”

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