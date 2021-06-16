在野党出现“李俊锡现象”，执政党仍被既得权束缚抓不住革新的方向. June. 16, 2021 07:23. . 国民力量党全党大会结束到昨天已经5天，但“30多岁零选代表”登场的政治影响正在扩散。作为执政党的共同民主党，却未能正视“李俊锡现象”的本质。他们声称李俊锡“只会骑着自行车到处转，搞形象政治”，一副似乎坐等李俊锡暴露不成熟的局限性的态度。 他们通过加强青年最高委员的发言权等，内心感到了危机感，瞄准20∼30多岁一代作出了姿态。39岁的最高委员李东学摩拳擦掌地表示：“改革竞争不可避免。（共同）民主党也不能输。”仅此而已。对于20~30多岁一代为什么对保守在野党的代表（党首）选举表现出极大的关心，要求打破旧政治的民意强度达到何种程度等问题，根本没有进行反省。昨天初选议员的聚会“共同民主党初选”的主要话题也是关于总统候选人竞选是否延期的争论。 如此看来，共同民主党的未来无疑暗淡无光。李俊锡现象是被执政势力等政治圈的旧态和“州官点灯百姓不能放火”吓倒国民发出的强烈警告。不能仅仅把它当作是希望政权交替的保守层的战略性选择。但是，各方就“为了吸引观众，引入新的竞选方式并推迟竞选”“难道要再次打破原则吗”等总统候选人的选拔时间和方法针锋相对，真是令人寒心。 此前，共同民主党在4月7日的再补选中遭遇惨败，并没有将其作为反省和革新的契机而不了了之。当30多岁的初选议员提出“渡过曹国的江”的口号时，他们被当作“五贼”夹起了尾巴。文在寅总统与68名初选议员的恳谈会进行了1个多小时的祝福交谈后合影结束。综合房地产税修订案因为党内强硬派反对“富人减税”而左右为难。 共同民主党内也有人自嘲，“已经成为被既得权老人政党、强硬支持层摆布的政党。”在自己的形象调查结果中，该党还被评价为“对州官放火百姓不能点灯无能为力的中年男人”。面对在野党展开的革新竞争，根本看不到推动更大革新的势力。在再补选惨败和国民力量党全党大会结束后，86个集团中没有一个人愿意负起责任激流勇退。不想放弃既得权而战战兢兢。虽然对涉嫌进行非法房地产交易的12名议员采取了退党、劝他们退党的措施，但只有1人退党。虽然该党党首宋永吉表示“除了民主党的名字，将全部换掉”，但不知道有了什么改变。这副样子，还说一定要再次执掌政权。

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