宽恕就是未来. June. 16, 2021 07:24. . 有些人对加害者也不会失去怜悯之情。获得诺贝尔和平奖的南非共和国圣公会大主教德斯蒙德•图图就是这种情况。他的怜悯始于承认自己的懦弱。 故事发生在他第一次访问尼日利亚的时候。当时他正乘坐由尼日利亚人驾驶的飞机。黑人驾驶飞机在南非种族隔离政府内是无法想象的事情。既羡慕，又自豪于同为黑人。但是飞机遇到乱气流后摇晃，高度骤降。“驾驶席上没有白人，怎么办？黑人飞行员们能摆脱这种可怕的状况吗？”他情不自禁地有了那种想法。他是谁？他是黑人意识运动的领导者，他倡导黑人可以不依赖白人，双脚站立于这个世界上。尽管如此，他们还是无意识地接受了白人优越的想法。 他的要旨是回顾我们是多么容易被支配性情绪所迷惑的存在，并对别人宽宏大量。他认为“如果没有上帝的恩惠，我也会处于同样的处境”，用怜悯的眼光看待加害者。但是，如何原谅对黑人蛮横无理的白人呢？报仇还来不及，还谈什么原谅。对向自己民族犯下罪行的人，即使超过半个世纪，也要追到地球尽头并定罪的犹太人表示赞赏，这才是普遍的世界。但他不同意充满复仇心的犹太人的方式。反而看到耶路撒冷的大屠杀博物馆后，他回应说：“那么如果是同为犹太人的耶稣，会怎么原谅呢。”虽然被极右犹太人骂为“黑人纳粹猪”，但他表示，如果没有宽恕，就没有未来。宽恕就是未来。这就是“真实和解委员会”的基本理念。这是世界史上史无前例的宽恕的政治学。文学评论家•全北大学客座教授

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