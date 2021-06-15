“岁月号”特检组对大检察厅证据管理系统进行扣押搜查. June. 15, 2021 07:19. by 高道艺记者 yea@donga.com. 正在调查“岁月号惨案当时证据资料造假疑惑”的李贤柱领衔的特别检察组14日对惨案当天保管闭路电视(CCTV)影像数据等的大检察厅综合数字证据管理系统服务器进行了扣押搜查。 当天，任期过半的李贤柱特检组向首尔瑞草区大检察厅派遣了调查官，掌握了2014年光州地方检察厅和首尔中央地方检察厅等岁月号事件相关调查组当时收集的船内外闭路电视影像和调查记录。特检组当天发表报道资料表示：“从社会惨案特别调查委员会(简称社惨委)等处获得了800多本记录和40TB分量的电子情报资料，并通过对海军和海警的扣押搜查，确保了30多箱文件和100TB分量的视频，正在进行分析。” 上个月13日开始调查的特检组对岁月号沉没当天CCTV影像数据被伪造，储存该数据的视频录制装置(DVR)也在提交给检方之前被更换的嫌疑进行了调查。特检组已经委托国立科学调查研究院对DVR硬盘原件、复原数据、包含DVR回收场面的视频、岁月号船体内部视频等4个资料进行鉴定。特检方面表示，已传唤社惨委相关人士等11人作为证人进行了调查。 特检组必须在下个月11日之前结束调查，然后再决定是否提起公诉。如果有必要，特检可以得到总统的批准，将调查期限延长30天。

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