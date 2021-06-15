“站起来，埃里克森”，世界足坛发出祈求早日康复的应援信息. June. 15, 2021 07:19. by 兪載泳 elegant@donga.com. 2020年欧洲足球锦标赛(2020欧洲杯)正在如火如荼进行，欧洲足球界的视线都集中在了一名球员身上。他就是13日在2020年欧洲杯丹麦队与芬兰队的小组赛比赛中途因心脏骤停而倒下的丹麦队中场球员克里斯蒂安•埃里克森(29岁•国际米兰队)。 据悉，幸好他在保住性命后正在恢复中。丹麦足球协会14日通过声明表示：“埃里克森的状态目前比较稳定。与埃里克森进行了直接对话。他还向队友们转达了问候。感谢所有人给予他的诚挚的安慰。” 世界足坛都在发出祈求埃里克森早日康复的应援信息。当天，在英国伦敦温布利体育场举行了英格兰和克罗地亚的2020年欧洲杯小组赛D组第一轮比赛，一名儿童球迷写的“马上恢复。埃里克森”的纸张吸引了人们的视线。在其他赛场也是如此。 与埃里克森一起在意甲联赛效力的克里斯蒂亚诺•罗纳尔多(尤文图斯队)通过自己的社交网络服务(SNS)表示：“为埃里克森和他的家人祈祷。全世界都在等待好消息。我相信他会再次回到赛场。” 托特纳姆热刺队(英格兰)时期执教埃里克森的AS罗马队新任主教练何塞•穆里尼奥表示，“流着眼泪观察情况并进行祈祷。今天不是悲伤的日子，而是庆祝的日子。幸好听说他的状态很好”，听到他恢复的消息后非常高兴。13日，在韩国队与黎巴嫩队的世界杯亚洲区第二轮预选赛上攻入一球后，孙兴慜(托特纳姆热刺队)对埃里克森说“加油，我爱你”，对此当地媒体表示“这是令人感动的瞬间”，集中进行了报道。 据悉，埃里克森在接受急诊心肺复苏术之前已经死亡。丹麦国家队医生莫滕•博埃森在接受英国广播公司(BBC)等媒体采访时表示，“埃里克森因心脏骤停状态如同死亡。迅速地使用了除颤器，救活了埃里克森。” 意大利媒体《La Gazzetta dello Sport》报道了埃里克森在病房向丹麦队主教练传达的信息。埃里克森说：“谢谢大家。我决不放弃。会越来越好的。想知道发生了什么状况。”

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