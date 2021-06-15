被青年人忽视的“青年工作岗位”事业. June. 15, 2021 07:20. by 周愛眞 jaj@donga.com. 居住在全南的待业生李某(25岁)上个月想报考韩国智能信息社会振兴院(NIA)选拔的“公共数据青年实习生(日经验实习生)”，但最终放弃了。选拔4800多名在政府机关帮助公共数据构筑工作的青年的公共数据青年实习生事业是5个月内每月可获得183万韩元的短期工作岗位。虽然给了不少钱，但青年们却不敢轻易站出来。 李某说：“不能加入四大保险，而且不能作为实习经历使用。从去年经验者的后记来看，因为是单纯的业务，所以以后就业时不会有什么帮助。”他们担心，即使是短期工作岗位，如果没有对经历有帮助，就会浪费时间，因此犹豫不决。政府推进的公共数据青年实习生项目由于志愿者不足，目前正在追加招聘1565人。 随着政府投入财政，大幅增加青年工作岗位(就业岗位)支援事业，部分事业上出现了志愿者不足的现象。这可能是受难以利用经历的短期打工或不符合青年需求的工作岗位如雨后春笋般增加的影响。 据政府14日透露，今年青年求职者支援事业规模达到55.5万人。其中，青年数字工作岗位和地区主导型青年工作岗位等政府直接聘用或向民间提供补助金创造的就业岗位达13.5万人。再加上3月第一次追加更正预算(追更)的编制，增加了6万个青年数字工作岗位。 像“公共数据日经验”事业一样，行政安全部通过NIA进行的“公共大数据青年实习”在4月发布公告称，将招收1020人。由于定员不足，目前追加招聘238人。

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