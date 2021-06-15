李俊锡：“不会有让光州心痛的事情”. June. 15, 2021 07:20. by 大田、光州=尹多彬记者 empty@donga.com. 国民力量党代表（党首）李俊锡在正式工作的第一天即14日来到光州，就5·18民主化运动表示：“我们党不会发生让光州市民感到心痛的事情。”作为主要政党的第一个30多岁当选代表，李俊锡做出了和通常政党代表首日日程完全不同的破格举动，同时强调了保守政党所追求的价值——“安保”和“安全”。 李俊锡当天来到光州再开发倒塌惨案遇难者的共同灵堂焚香后，对记者说：“今后将以对未来的展望而不是过去的错误，向湖南地区居民展现好的面貌。”他再次提及自由韩国党时期暴发的5·18事件相关粗话风波等，进行了反省。 李俊锡没有访问政党领导人通常作为第一天访问行程——前任总统墓地所在的国立首尔显忠院，而是参拜了国立大田显忠院“天安舰46勇士”的墓地，与遗属见面并掉下了眼泪。李俊锡解释说：“这意味着国民力量党将保持这种精神——不仅要纪念（首尔显忠院）前任总统这样广为人知的人士，也将纪念那些二十多岁为国家牺牲的勇士们。”在光州惨案灵堂，他还要求调查当局进行彻底的调查。 当天下午，李俊锡在国会举行党最高委员会议，通过了将皇甫承希议员（45岁）和徐范洙议员（58岁）分别任命为党首席发言人和党代表秘书室长的文件。

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