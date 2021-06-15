权益委员长全贤姬，从国民力量党的房地产调查中退出吧. June. 15, 2021 07:20. . 国民权益委员长全贤姬前天表示，没有理由退出国民力量党委托的对所属议员房地产交易的全面调查。共同民主党再选议员（第18、20届）出身的全委员长自行退出了针对共职民主党议员们的房地产调查工作。但她又表示，与在野党国民力量党没有职务关系，所以没有理由申请职务回避。如果全委员长不进行职务回避，预计将直接担任房地产交易特别调查团团长。 全委员长虽然表示“在权益委员会系统上，不存在委员长行使影响力的忧虑”，但这只是很难客观证明的单方面主张。就算属实，国民力量党也几乎不可能认同。国民力量党一直以来回避委托权益委员会调查的理由，就是全委员长是共同民主党出身。如果由执政党议员出身的全委员长主导，对国民力量党议员的房地产进行调查，那么无论得出什么结果，都很难得到信任。更何况14日就任的安圣昱（音）副委员长也是文在寅总统大选团队出身，权益委员会本身在政治中立性是非面前处于脆弱状态。 此前正义党、开放民主党、国民之党、基本收入党、时代转换等5个非交涉团体委托对房地产交易进行全面调查时，全委员长立即提出了职务回避申请。其理由是“为了确保政治中立性并消除误会”。全委员长对5个政党适用的政治中立标准不能适用于第一大在野党，这无论以什么逻辑都无法解释。根据不同对象制定不同的基准，只能增加政治上的误会。 权益委员会如果按照预定着手调查，结果预计在今年下半年就能出来。从时间上看，目前是朝野发生激烈冲突的大选政局。事前未能消除公正性是非的调查结果，只能演变为不必要的政治攻防战。这就是全委员长必须从国民力量党议员房地产的调查中退出的原因。

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