自行成为火车头的曹操. June. 15, 2021 07:20. . 《三国志（三国演义）》中最坏的角色是董卓。董卓占领洛阳后，派出包括羌族在内的游牧骑兵，不加选择地对宫殿、洛阳的富豪和首都附近城市进行了掠夺。司徒王允忍无可忍，策划了除掉董卓的阴谋。这时，受到董卓信任的校尉曹操登场了。曹操向王允借了宝剑七星剑进入董卓的寓所。虽然他想刺杀睡午觉的董卓，但因为董卓醒来而失败。曹操谎称为向董卓献宝剑而来，摆脱了危机，随即逃出洛阳。这是小说《三国志》中的经典场面。当然不是事实。曹操乔装逃出洛阳是事实，但其中另有原因。 曹操似乎感受到了在全国蔓延的对董卓政权的反感。叛乱即将发生，已经半军阀化的地方太守将成为主角。以袁绍为首的未来对手们已经作为太守布阵。而曹操还在洛阳游手好闲。叛乱的列车即将启动，曹操却没有资格上车。 大多数人在这个时候都会感慨自己的厄运。但曹操与众不同。他前往自己家族所在的城市募兵。好不容易募集了能够控制一个郡县的兵力，但他不畏艰险，发动了叛乱。全国太守纷纷响应。没能登上列车的曹操成了火车头，众所周知地成了引领三国时代的主角。虽然曹操做了很多道德上受谴责的事情，但他在决断和付诸行动上比任何人都快。他有时因为性急也会遇到危机，但那时比起后悔，总是以更快的行动来摆脱危机，克服损失。 笔者在回顾过去的生活时，每当看到经过的列车，似乎总会悲伤地说：“那辆列车上没有我的位置啊！”如果总是等着，什么时候列车会停在我的眼前？也许我还站在那个位置上。

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