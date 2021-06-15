比原作更有魅力，敢于与命运抗争的她们. June. 15, 2021 07:21. by 金哉希 jetti@donga.com. 与阴谋作斗争的哈姆雷特的恋人奥菲莉娅、向“不想长大”的彼得•潘教授“上了年纪”美学的温迪。 原作中被男主人公遮挡的女性角色为主人公的旋转电影正在上映。将于7月上映的《奥菲莉娅》是以莎士比亚的原著《哈姆雷特》中，哈姆雷特的恋人奥菲莉娅为主角的。将于本月30日上映的《温迪》以原作《彼得•潘》中彼得•潘的朋友温迪的视角制作了电影。去年以夏洛克•福尔摩斯的妹妹为主角的电影《埃诺拉•福尔摩斯》大受欢迎等，随着女性叙事越来越受到关注，正在制作强调原作中被动描绘的女性角色的主体性的电影。 《奥菲莉娅》是一部以与哈姆雷特陷入爱河的奥菲莉娅的视线重新诠释《哈姆雷特》的电影。该剧讲述了因天生的聪明而受到王妃宠爱，成为王室侍女的奥菲莉娅与哈姆雷特王子坠入爱河，之后与围绕王国的阴谋作斗争的过程。而在影片《温迪》中，与彼得•潘一起前往Neverland(乌有岛)的少女温迪的视线中包含了彼得•潘和乌有岛的孩子们。这是凭借长篇处女作《南方的野兽》(2012年)获得戛纳电影节金摄像机奖、圣丹斯电影节评委会大奖的本恩•泽特林导演时隔8年再次推出的新作。 以女性角色为主角的衍生电影的特点是原作中被动的性格变得主动而强硬。奥菲莉娅在原著中被描绘成在悲剧面前束手无策的懦弱女性。虽然与哈姆雷特坠入爱河，但哈姆雷特杀死奥菲莉娅的父亲，奥菲莉娅得知后失声坠入河中自杀。曾是悲剧爱情象征的奥菲莉娅在此次电影中，被描述成在混乱的局势中不失去自己的信念，克服命运的智慧人物。 在电影《温迪》中，温迪也完全不同于原作中顺应彼得•潘的话的性格。温迪跟着彼得•潘去了乌有岛，梦想自己也永远不会变老，但随着年龄的增长，她无法再去乌有岛。在泽特林导演的电影中，温迪对不想长大的彼得•潘说“上了年纪是好事”，是说服他的坚定信念的所有者。泽特林导演9日在接受本报视频采访时表示：“一起创作剧本的妹妹艾莉扎对原作中女性角色的被动性产生了很大的问题意识。将温迪重新诠释为积极表达自己意见的主体人物。” 片面刻画的女性反派角色也将以新的角色展现出来。以迪士尼动画片《101只忠狗》中的库伊拉为主角的迪士尼写实电影《库伊拉(Cruella)》就是如此。原作中，库伊拉将斑点狗关进宅邸，毫不犹豫地冒犯他人，但在写实电影中却重新诞生为与此截然相反的人物。在单身母亲手中长大的库伊拉克服艰难的环境，成为时装设计师，从小开始养流浪狗，具有热爱动物的性格。上月26日上映的《库伊拉》以14日为准，吸引了96万名观众。

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