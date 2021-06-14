郑义宣会长时隔两个月后再次前往美国出差...未来事业据点现场行动. June. 14, 2021 07:26. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 现代汽车集团会长郑义宣(照片)13日启程前往美国出差。据悉，这是为了扩大新事业。当天下午，通过首尔江西区金浦国际机场飞往美国的郑会长计划在美国当地停留一周左右，参观东部地区。这是郑会长自今年4月以来时隔2个月再次出差美国。 据悉，郑会长此次出差将访问纽约、波士顿等地。这些地区是现代汽车集团正在推进的自动行驶(无人驾驶)汽车、城市航空移动(UAM)、机器人等重大未来事业的据点。包括现代汽车集团与美国无人驾驶技术专门企业Aptiv合作的“motional”在内，去年12月宣布收购的机器人企业“波士顿动力(BostonDynamics)”的总部位于波士顿。纽约是世界级移动企业推进UAM商用化的地方。 郑会长在4月份出差时，重点考察了洛杉矶等美国西部地区。据悉，当时他前往美国销售法人(HMA)和阿拉巴马工厂等，检查了现代汽车在美国的销售情况和电动汽车生产准备情况。在5月韩美首脑会谈之前发表的现代汽车集团74亿美元(约8.2万亿韩元)规模的美国投资计划，在4月出差后具体化。预计郑会长此次美国东部出差的重点将放在“新事业”上。 在新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情下，郑会长也积极访问美国，可能是因为想在包括电动汽车、氢燃料电动汽车等环保汽车事业在内的未来移动事业上，比竞争企业更早地掌握主导权。现代汽车集团计划到2025年为止，在美国投资74亿美元，在美国国内生产电动汽车、加强UAM事业、构建氢气生态系统、扩大机器人事业等。

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