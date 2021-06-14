李俊锡的三无选举……朝野要将其作为革新高费用政治文化的契机. June. 14, 2021 07:26. . 国民力量党代表（党首）李俊锡昨天从首尔上溪洞的家里乘地铁到国会议事堂站下车后，骑着自行车到国会主楼上班。李俊锡在接受《东亚日报》采访时表示：“将利用提供给党代表的轿车和大众交通工具中间最有效的工具。”虽然今后还有待观察，但“30多岁零次当选”的第一在野党党首的第一次出发，同此前政党党首的面貌截然不同。 李俊锡在这次党首选举运动过程中，也表现出了与以往政界人士完全不同的一面。首先，他把帮助选举的人员减到最低至5名左右，没有建立大规模的选举办公室。在没有支持候选人的车辆的情况下，他利用火车和地铁等大众交通工具进行了选举运动。每发送一次要花费数百万韩元的宣传用文字短信，他也几乎没有发过。他进行的是政党选举运动中必不可少的“办公室、车辆、手机短信”完全没有的“三无选举运动”。 在政界，选举运动方式与费用息息相关。因为要想在势力对决的层面上动员所有组织，展开无差别的宣传战，不可避免地要花费天文数字的费用。特别是，党首手握公职候选人的推荐权，所以针对全体党员的选举运动非常激烈。一直以来，在党首选举中，每个候选人花费数亿至数十亿韩元是公开的秘密。正是这种根深蒂固的选举运动提供了高费用政治文化的原因。 虽然在野党方面有人批评李俊锡“不懂政治现实”，李俊锡却拒绝了以组织和数量为主的陈旧选举运动方式。相反，主要致力于响应时代潮流的信息传达和议题设定。据推测，由于采用了新的选举运动方式，李俊锡支出的选举费用只有3000万韩元左右。这为政界旧态依然的选举运动方式敲响了警钟。 在回应改变旧的高费用政治文化的时代要求上，没有执政党和在野党之分。共同民主党实际上已经拉开总统候选人竞争的帷幕，总统竞选人的团队正陆续成立。现在就已有传闻称，正在准备以和过去相似的方式组成大规模竞选小组和咨询团。如果是这种方式，竞选过程中会需要天文数字的费用。党首宋永吉有必要把迫在眉睫的总统候选人竞选变成改变高费用政治结构的舞台。如果执政党对在“李俊锡现象”中得到确认的变化和革新要求置之不理，将在选举中受到民心的严厉审判。 李俊锡现象反映了希望超越世代交替、实现时代交替的民心。时代交替应该从清算朝野政界旧态依然的形态开始。第一步就是改善高费用政治结构。

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