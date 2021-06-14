查明“关东大地震日军屠杀朝鲜人真相”的旅日历史学家姜德相去世. June. 14, 2021 07:27. by 东京=朴亨俊 常驻记者 lovesong@donga.com. 揭露1923年关东大地震当时日本军警屠杀朝鲜人真相的在日侨胞民族主义史学家、前日本国立一桥大学教授姜德相(照片)12日在东京因病去世。享年89岁。 姜教授以从20世纪60年代开始收集的日本秘密文件、高层官员的手记、军警及市民的证言为基础，主张“关东大地震后屠杀朝鲜人的罪魁祸首是国家权力，从犯是(日本)民众的大犯罪”。 故人从1964年的《关东大地震和朝鲜人》资料集开始，先后发表了30多篇相关论文。有人评价说，该研究为20世纪90年代的日本教科书中包含关东大地震当时屠杀朝鲜人的内容创造了契机。 故人还不断研究吕运亨和三一运动相关研究等韩国近现代史。在庞大的日本独立运动史料中，名字经常出现的人物有李东辉、洪范图、安昌浩、吕运亨，2002年出版了《吕运亨评传》。 姜教授1932年出生于庆南咸阳，2年后移居东京。他毕业于早稻田大学史学系学•硕士，在明治大学攻读东洋史博士课程。1989年他被任命为一桥大学社会学系教授时，曾作为“在日同胞1号日本国立大学教授”成为话题。2005年故人被任命为民团旗下在日韩人历史资料馆第一任馆长，2014年举行了“慰安妇企划展”。 故人在2012年接受《东亚日报》采访时强调研究历史的重要性说：“小时候以为日本说的历史都是对的，但看到战争后占领日本的美国军事政权纠正历史教科书中错误的部分，就觉得‘我学到的历史可能不是事实’。”

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