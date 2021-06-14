七国集团首脑针对中国“一带一路”达成“B3W”基础设施投资协议. June. 14, 2021 07:27. by 华盛顿=常驻记者 李正恩、黄炯俊记者、康沃尔=共同采访组 lightee@donga.com,constant25@donga.com. 美国推动旨在牵制中国“一带一路”的全球基础设施投资项目，并与七国集团（G7）成员国达成协议。针对中国试图通过大规模对外经济合作的构想扩张所谓的“经济领土”，美国此举试图集结西欧盟国一起行动。 据美国白宫透露，当地时间12日，拜登等七国集团成员国首脑在英国康沃尔举行的G7首脑会议上，就推进上述全球基础设施计划达成了协议。该计划被称作“重返更好世界倡议（B3W： Build Back Better World）”，名称取自拜登的大选竞选活动“更好的重建”的名称。这是发达国家为应对中国的“一带一路”计划而提出的首个应对方案，因此备受关注。 这一计划将以民间企业融资等方式推进，规模预计将达到数千亿美元。《纽约时报》评价说：“其规模和野心大大超过了二战后美国为重建欧洲而推行的‘马歇尔计划’。”路透社报道说：“七国集团希望向全世界证明，民主富国可以针对中国的影响力提出应对方案。” 虽然不是七国集团成员、但应邀出席七国峰会的文在寅总统，当天在以“应对新冠疫情”为主题的峰会首个扩大会议之前，在康沃尔湾卡比斯湾酒店首次与日本首相菅义伟见面，但仅仅互相打招呼“很高兴见面”。青瓦台期待的韩日、韩美日之间的简式会谈没有实现。青瓦台曾对韩日首脑在七国峰会会场自然而然地见面并进行会谈的“靠边会谈”的可能性持开放态度。

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