文在寅与菅义伟首次见面，未举行简式会谈. June. 14, 2021 07:27. by 朴孝穆记者、崔智善记者、康沃尔=共同采访组 aurinko@donga.comtree62@donga.com. 为参加七国集团（G7）峰会正在英国康沃尔访问的文在寅总统，当地时间12日结束了与日本首相菅义伟的首次见面，两人只进行了简短的问候。当初青瓦台期待进行在会场自然而然会面的“靠边会谈（pull-aside meeting）”形式的简式会谈，但最终未能实现。 青瓦台发言人朴京美在书面吹风会上表示：“在G7扩大峰会保健会议举行之前，文总统在卡比斯湾酒店与菅首相相遇，两人互相打招呼说很高兴见面。”日本政府对日本媒体表示：“文总统走近菅首相搭话，两人在很短的时间里进行了简单问候。”这是文在寅首次与去年9月就任的菅义伟会面。据日本媒体报道，文在寅和菅义伟在当天会议结束后举行的由英国首相鲍里斯·约翰逊夫妇主持的晚宴活动上，也进行了1分钟左右的会面。随同两位领导人行动的夫人金正淑女士和菅真理子也在场。 青瓦台当初就韩日或韩美日简式会谈的可能性表示，“首脑们有机会站着或坐在沙发上自由交谈”，事实上暗示正在推进韩日首脑简式会谈。但随着韩日首脑只进行了简单的问候，想要在文在寅总统任期末为恢复韩日关系在首脑层面创造机会，不是一件容易的事情。据悉，菅义伟对韩国就强制征用、慰安妇等历史问题提出让步方案，在政府间达成协议之前先举行韩日正式首脑会谈的做法表现出拒绝感。但目前韩日两国政府正在就历史问题进行磋商，因此不排除文在寅参加下个月底举行的东京奥运会开幕式并促成韩日首脑会谈的可能性。 此外，文在寅在与美国总统拜登见面时表示感谢：“美国送来的强生（新冠）疫苗的预订在18个小时内就告结束。这在韩国得到了很好的反响。”

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