从14日开始，社稷棒球场允许1万名球迷入场加油助威. June. 12, 2021 07:11. by 金圣圭记者、李智允记者 sunggyu@donga.com,asap@donga.com. 从14日开始，釜山社稷球场将允许1万名以上的棒球迷入场观赛。防弹少年团等K-POP明星的演出，也可以同时允许4000名观众入场。 中央灾难安全对策本部11日发表了放宽室外体育竞技场和大众音乐演出场馆入场人数限制的“保持社交距离”调整案。最近确诊患者较多的首都圈和大邱、济州将维持第二阶段，其余将维持1.5阶段。取而代之的是降低了文化体育活动的观众限制水平。此前，与其他大众利用设施相比，集体感染并不多，因此采取了上述措施。 首先，室外体育竞技场在1.5阶段地区允许相当于座位数50%的观众入场。目前为30%。如此一来，今后在拥有23646个座位的釜山社稷球场，每场职业棒球比赛都允许11823名球迷入场。第2阶段地区的首尔蚕室球场(座位数2.5万个)如果限制标准从10%提高到30%，每场比赛可允许7500名观众入场。 允许大众音乐演出入场的人数最多将增加到4000人。但禁止观众站席或呐喊。此次调整案将从14日开始实施到下月4日。从7月5日开始，将实行放宽私人聚会和营业时间标准的新体系的“保持距离改编案”。

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