旧政治，再见！……85年出生的李俊锡当选国民力量党党首. June. 12, 2021 07:10. by 崔瑀烈, 柳聖烈 dnsp@donga.com,ryu@donga.com. 希望更迭政权的在野圈支持者选择了彻底改变现有政治语法的全面变化。在11日举行的国民力量党代表（党首）选举中，36岁却完全没有国会经验的前最高委员李俊锡当选。在宪政史上，执政党或第一在野党选出30多岁党代表尚属首次。面对明年大选，朝野两党对民心的急剧变化十分在意，正在分析选举结果等，韩国政界正在发生巨大动荡。 新任党首李俊锡的国民民意调查（30%）和党员投票（70%）结果合计后，获得了43.8%（93392票）的支持率，以6.7个百分点的优势领先名列第二的前议员罗卿瑗（79151万票，37.1%）。在国民舆论调查中，李俊锡获得58.8%的支持，远远超过罗卿瑗（28.3%）。在岭南地区保守倾向的选票占据多数的党员投票中，李俊锡也获得37.4%的选票，接近罗卿瑗（40.9%）。就在两年前的全党大会上，曾经选出朴槿惠总统时期担任国务总理的黄教安代表的党心，也随着民心的变化，发生了翻转。与前一任党首、81岁的前紧急对策委员长金钟仁相比，足足年轻了45岁。 李俊锡在发表胜选演讲时宣布“拒绝现有政治语法”。他表示：“不要强求像个年轻人、像个重量级人物，有时也不要强调像个党代表，不要把韩国社会的（拌饭材料）鸡蛋、菠菜、蕨菜等宝贵个性磨得粉碎。”尤其是诸如“通过辩论大战、演讲大战公开选拔发言人团”“将设计（有关公推的）公职候选人资格考试”等，他不断爆出破格言论。他还表示：“至上的课题是在总统选举中获胜。将建立各种大选候选人可以共存的政党。”竞选期间，他一直抨击党内大选候选人、前议员刘承旼派系“很难和前检察总长尹锡悦和国民之党代表安哲秀等党外大选候选人团结起来”。 当天同时举行的最高委员选举中，最高委员赵秀珍（49岁）、裴玄镇（38岁）、金在原（57岁）、郑美京（56岁）和31岁的青年最高委员金龙泰当选。和MZ一代（千禧一代和Z一代）李俊锡一起，新党领导层的平均年龄为44.5岁，组成了“青年领导层”。 对于这一选举结果，政治咨询集团“民”的负责人朴成民分析说：“这是（在野圈支持者）认可在渴望政权更迭的强大能量下，2030代拒绝586这一既得权代表的结果。”国民力量党紧急对策委员会委员金炳民（39岁）表示：“此次选举明确传达的讯息是，如果不发生这种程度的变化，就难以实现政权的更迭。由此可以看出，过去的政治语法——运动员或权威之类的惯例并不重要。” 文在寅总统向李俊锡打电话表示祝贺：“你干了一件大事。这是永远载入韩国政治史的事情。”共同民主党代表宋永吉表示：“希望此次选举能够成为跨越弹劾之河、朝着合理的保守发展的转折点。”

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