成为七国集团客人的韩国，只有堂堂正正面对中国才能成为“民主十国”的成员. June. 12, 2021 07:11. . 文在寅总统昨天为出席七国集团（G7）首脑会议启程前往英国。七国集团峰会主办国英国首相约翰逊邀请文在寅总统与澳大利亚、印度、南非首脑一起参加新冠疫情之后的首次面对面多边峰会。文在寅总统将以此次会议为契机，与英国、澳大利亚、欧盟举行双边会谈。据悉，还可能举行韩美日或韩日之间的简单会谈。 文在寅总统出席七国峰会虽然是以“客人”的资格，但这也表明韩国的国际地位有了相应的提高。被称为“发达国家俱乐部”的七国集团一直发挥着制定国际社会规范和标准的领导集团的作用。与其世界排名第十的经济实力和民主发展水平相比，韩国一点也不落后。此次会议可以成为再次确认韩国这种地位的契机。 去年，以时任美国总统特朗普主张扩大七国集团为契机，韩国曾期待其成为正式会员。但由于新冠疫情扩散，面对面会议无果而终，加上部分成员国反对和韩国一起被列为扩大对象的俄罗斯参与，相关讨论沉入水面之下。以此次会议为契机，“G7+α”的讨论可能会重新抬头，韩国是否具备了符合这个资格的外交能力也将受到考验。 作为美国总统拜登首次参加的多边外交活动，此次会议很有可能成为构建牵制中国战线的契机。中国作为镇压人权、高压外交、不公正贸易等违反国际规范的国家将成为谴责对象。无论是美国今年下半年将举办的“民主首脑会议”，还是英国提出的“民主十国”构想，其核心都是民主、人权等规范的国际联盟。如果奉行在这种原则下仍然不能发出一致声音的“看热闹外交”和在中国“不要被带偏节奏”的威胁下畏缩不前的“边缘外交”，韩国不可能在国际社会有一席之地。

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