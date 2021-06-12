人行横道. June. 12, 2021 07:11. . 如果身子不爽，就应该好好休息。但在心情不爽的时候，休息并不是好办法。慌忙的时候、悲伤的时候、火冒三丈的时候，反而应该走动。反过来说，当你精神恍惚走路的时候，情绪会低落。用集中精力快速行走来忘却痛苦，是明智的选择。 这时候遇到的人行横道和信号灯，绝没有什么好处。它们硬生生地抓住我们的脚步。脚步被抓住，心也跟着被抓住，这时候难受就会再次回来。在人行横道前面，好不容易才忍住的眼泪会迸发出来，好不容易停止的想法也会像洪水一样喷涌而出。 对于有这种经历的人来说，高斗铉诗人的《人行横道》是绝对不能错过的诗。这部作品会给我们带回来我们停下脚步时、心乱如麻的某一天。因败给无情的悲伤快要倒下的我们，就在这首诗里。如同把心脏遗忘在别处、心里空荡荡的我们，也在这首诗里。 之于诗人，是留下珍贵的某个人，正在渐渐远去。如果走过人行横道，该会有更加远去的感觉。因此，这里就成了不愿走过去的心和一定要走过去的心展开较量的激战之地。因此诗人写道，人行横道就像卧着一条白色带子。恐怕他是不会回来了。当绿灯亮起时，他肯定穿过了马路。但是仍然可以知道，那一天，诗人灵魂的一角，会留在斑马线、柏油路上。因为我们也是这样，不会不知道这条人行横道。

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