拜登夫人身穿“LOVE”夹克，展开和解外交. June. 12, 2021 07:11. by 兪載東, 金民 jarrett@donga.com,kimmin@donga.com. 为参加七国集团（G7）峰会而访问英国的美国总统拜登的夫人吉尔女士（70岁），当地时间10日身穿背上印有银色大写字母“LOVE”（爱）的黑色正装夹克，引起了人们的热议。从丈夫表明参加大选意向后的2019年5月开始，她在正式场合喜欢穿的衣服就是法国品牌“萨迪格&伏尔泰”。价格在300至400美元之间。 吉尔当天在著名度假胜地康沃尔郡卡比斯湾会见英国首相约翰逊夫妇时身穿这件衣服，并向记者解释了选择这件衣服的原因：“我认为我们从美国带来了‘爱’。人们能感受到团结和希望，这非常重要。”她说想给遭受前所未有的新冠之苦的世界带来希望的感觉，并强调：“这是国际会议，我们正在为实现全世界的团结而努力。” 美国媒体将这件衣服与前总统特朗普的夫人梅拉尼娅女士（51岁）2018年6月访问南部边境地区非法移民儿童保护机构时所穿的衣服进行了比较。当时她身穿背后写有“我真的不在乎。你呢？”字样的卡其色野外夹克。这件衣服是快速时尚品牌Zara，售价39美元。梅拉尼娅方面虽然表示“针对的是敌对媒体”，但也受到舆论的谴责，认为这是在回避非法移民。 5月29日与约翰逊首相结婚后首次在国际舞台上亮相的凯莉·西蒙斯女士（33岁）身穿红色短袖连衣裙，脚穿红色皮鞋。衣服是英国王世孙媳凯特·米德尔顿也喜欢穿的英国品牌“LK Bennett”，价格为325英镑（约51万韩元），皮鞋是Zara品牌，售价49.99英镑（约7.9万韩元）。她在与拜登夫妇见面前，和丈夫两个人在海边散步时，穿的是从网上服装租赁平台“我的衣橱HQ”借来的黄色衣服。1天的租金是8英镑（约1.26万韩元）。有分析认为，这是想通过中低价品牌和租赁企业的服装来强调平民形象。 当天，拜登向约翰逊称赞自己的夫人说：“我们俩的婚姻都攀了高枝（We both married way above our station）。”约翰逊也回应说所见略同。

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