芭蕾舞女演员朴世恩被巴黎歌剧院芭蕾舞团指名为最佳舞蹈演员. June. 12, 2021 07:11. by 金基润记者 pep@donga.com. 芭蕾舞女演员朴世恩(32岁•照片)在世界顶级芭蕾舞团—法国巴黎歌剧院芭蕾舞团(BOP)中被指名为最高等级舞蹈演员“Etoile”。这是亚洲出身的舞蹈演员首次被指名为Etoile。 巴黎歌剧院芭蕾舞团10日(当地时间)通过官网表示，朴世恩在巴黎开幕的《罗密欧与朱丽叶》演出后，被指名为Etoile。拥有352年历史的巴黎歌剧院芭蕾舞团与英国皇家芭蕾舞团、美国芭蕾舞剧院(ABT)并称世界三大芭蕾舞团。 该芭蕾舞团的舞蹈演员分为Quadrille(群舞)、Coryphees(群舞领舞)、Sujet(来往于群舞和主角之间的独舞演员)、Premier danseur(第一舞蹈演员)、Etoile(最高等级舞蹈演员)等5个等级。2011年以准团员的身份加入巴黎歌剧院芭蕾舞团的朴世恩，时隔10年登上了最高等级。此前，她继芭蕾舞男演员金勇杰之后，于2012年6月在韩国舞蹈演员中第二个成为巴黎歌剧芭蕾舞团的正式团员。实力得到认可，第二年1月升格为群舞领舞，同年11月升格为独舞演员，2016年11月升格为第一舞蹈演员。朴世恩在2005年东亚舞蹈比赛中获得金奖，开始名声大噪，2010年她包揽了保加利亚瓦尔纳大赛金奖，2007年洛桑大赛冠军等主要芭蕾舞比赛。

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