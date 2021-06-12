韩国银行总裁“应恢复货币政策正常化”…或是再次上调利率的信号. June. 12, 2021 07:12. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. “今后在适当的时机应该有序地使现在的宽松货币政策(恢复)正常化。” 韩国银行总裁李柱烈(照片)11日在韩国银行成立71周年纪念词中，就今年下半年(7~12月)重点推进事项做出了上述表示。继在上月27日的记者恳谈会上暗示年内上调基准利率的可能性后，时隔半个月再次以高强度的发言发出了上调利率的信号。 李总裁强调表示，“这段时间以来采取的扩张性危机应对政策，配合金融、经济状况改善，适当调整，是为了我国经济的稳定和可持续增长的必要过程。”据分析，韩国银行自去年5月将基准利率下调至历史最低的年0.5%后，已经冻结了1年，今后将根据经济状况使货币政策恢复正常化。 他表示：“应该仔细检查新型冠状病毒肺炎(COVID-19)的展开情况、经济恢复的强度和持续性、金融不均衡累积危险等，判断缓和程度的调整时间和速度”，“在此过程中，将事先与经济主体进行充分的沟通，以免受到冲击。” 李总裁之所以连日发出上调利率的信号，是因为经济恢复速度比预想的要快，而且对资产市场过热、家庭负债激增等问题的担忧也在增加。李总裁在纪念词中表示：“在引导向资产市场倾斜的资金流向更具生产力的部门的同时，应该将经济主体的资本负债率控制在稳定的水平。”他接着指出，“最近，不仅是房地产、股票，通过借入加密资产(虚拟货币)的投资也扩大，家庭负债累增问题更加严重。” 市场人士认为，韩国银行有可能在9、10月份上调利率，比预期更快。

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