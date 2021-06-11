短道速滑银牌得主，以棒球选手身份参加东京奥运会. June. 11, 2021 07:21. by 李憲宰 uni@donga.com. 2014年索契冬奥会短道速滑男子5000米接力赛中，曾作为美国代表队获得银牌的艾迪•阿尔瓦雷斯(31岁)将在7月开幕的东京奥运会上以棒球选手的身份冲击奖牌。 索契冬奥会后专心打棒球的阿尔瓦雷斯作为美国棒球代表队的一员，作为内野手参加了最近结束的东京奥运会美洲大陆最终预选赛超级循环赛，为美国队出线助了一臂之力。身为古巴移民第二代的他，从小开始同时进行短道速滑和棒球。 如果阿尔瓦雷斯在东京奥运会棒球比赛中获得奖牌，他将成为第三位在夏季和冬季奥运会上全部获得奖牌的美国选手。在此之前，艾迪•伊根在拳击(1920年)和有舵雪橇(1932年)中获得了金牌，罗林•威廉姆斯在女子田径100米(2004年)和女子有舵雪橇(2014年)中获得了银牌。即使将范围扩大到全世界，也是第6次的珍贵纪录。 阿尔瓦雷斯2014年6月与美国职棒大联盟芝加哥白袜队签约，出道6年后的去年还登上了顶级联赛的舞台。目前他效力于迈阿密俱乐部下属的美国二流职业联赛。 剩下的变数是能否升入美国职棒大联盟。如果阿尔瓦雷斯得到美国职业棒球大联盟的召唤，从日程上看将无法参加奥运会。阿尔瓦雷斯10日在接受《美联社》采访时表示，“如果升入顶级联赛，将会征战美职棒大联盟。但是奥运会依然是梦想的舞台。”

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