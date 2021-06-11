接种疫苗就有机会拿“机票”……航空和旅游行业等展开鼓励接种营销. June. 11, 2021 07:21. by 卞钟国记者、记者姜洪九 bjk@donga.com,windup@donga.com. 韩国政府公布将从7月开始推进签订完成疫苗接种的人不用进行自我隔离就可以团体海外旅行的“旅行气泡（旅行安全区域）”合约之后，相关企业立即纷纷采取行动。疫苗接种率越高、顾客就越多的航空、旅游、高尔夫等行业纷纷为提高接种率提供奖品。 廉价机票航空公司釜山航空从10日起推出一项活动，接种疫苗后可获得免费座位。这是韩国航空公司首次推出优惠机票作为疫苗奖品。在6月11日至7月15日期间，将向至少打过一次疫苗的乘客提供国内航线内陆航线的前排座位或紧急出口座位，济州航线则提供优先接收行李的“行李优先处理服务”。该活动为鼓励接种疫苗的人乘坐飞机，每次只向前5名乘客提供。 高尔夫业界也变得忙碌起来。京畿道骊州市伊浦高尔夫俱乐部决定，截止到今年底，如果一个团队内至少有1人完成两次疫苗接种，则向全队成员每人免费提供一杯（300毫升的）生啤。大田儒城高尔夫俱乐部正在开展到6月底之前向到场的完成疫苗接种客人免费提供生啤和咖啡的活动。儒城俱乐部相关人士表示：“9日，超过10%的到场客人都是接种疫苗的人。由于响应很热烈，想延长期限。” “高尔夫球区乡村”开展“为了建设没有口罩的世界”活动，在全国17个高尔夫球场中的15个球场，向接种疫苗的人发放1万韩元的优惠券。高尔夫预订服务企业“XGOLF”将针对接种疫苗的顾客，在本公司运营的高尔夫练习场提供优惠。以5次上场优惠券为基准，每个分店都可以享受25%至30%的优惠。 海外也有很多为疫苗接种者举办活动的事例。为了提前迎接“报复性消费”的顾客，一些公司抢在竞争对手前面，接连推出了平时很难看到的大型奖品。美国联合航空公司推出了用抽签抽出5名顾客，可以免费乘坐一年飞机的奖品。澳大利亚澳洲航空公司通过抽签选出接种疫苗的四口之家，一年之内给予无限制乘坐的机票。有些海外企业还把酒店及度假区优惠券、购物券、相当于10亿韩元的疫苗彩票等作为奖品。在香港，一家房地产企业拿出公寓来当品。

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