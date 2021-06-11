美国将向低收入国家提供5亿剂辉瑞新冠疫苗. June. 11, 2021 07:21. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美国媒体9日(当地时间)报道称，美国计划到明年上半年为止，向92个低收入国家和非洲联盟(AU)提供5亿剂规模的新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫苗。提供的疫苗是辉瑞-BioNTech联合研制的疫苗，计划到今年下半年和明年上半年分别提供2亿剂和3亿剂。美国政府最近几周与辉瑞方面进行了采购谈判。疫苗将通过国际疫苗共享项目“COVAX”传达到各国。 据悉，拜登总统将在从11日开始在英国举行的G7峰会期间公开上述疫苗提供计划。美国媒体报道说，辉瑞首席执行官(CEO)阿尔伯特•布劳拉也将出席当天的活动。此前，美国曾表示，将向海外国家支援6000万剂的阿斯利康疫苗和2000万剂的辉瑞、莫德纳、扬森疫苗等共8000万剂的新冠疫苗。 据悉，美国为向全世界提供疫苗，正在与莫德纳进行疫苗购买协商。CNBC电视台报道说，美国政府正在推进与莫德纳谈判的疫苗数量也与辉瑞相似。如果该合同成功签订，可以追加向世界供应5亿剂。 美国向全世界支援5亿剂辉瑞疫苗的决定是在此前国际社会批评只关注本国国民接种，不考虑其他国家情况的情况下做出的。美国国内64%的成年人已经接种过1次以上，现在由于疫苗供应过多，必须废弃过期疫苗。

한국어