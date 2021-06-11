市价10%的1万套“人人之家”供应方案的实效性引发争议. June. 11, 2021 07:21. by 金鎬卿, 李새샘 kimhk@donga.com,iamsam@donga.com. 政府将向仁川、安山、华城等首都圈6个地区供应1万套左右的公寓，仅缴纳销售价的6~16%就可以长期居住。有人指出，这是考虑到资金不足的无住宅者的对策，但由于在房价下跌时让民间建设公司承担损失的事业结构上的局限性，实现的可能性很低。 共同民主党房地产特别委员会10日表示，决定年内向仁川黔丹、京畿道安山半月•始华、华城陵洞、义王草坪、坡州云井、始兴始华等6个地区提供可以建造1.785万套“人人之家”的示范事业用地。同时，还提出了将华城东滩2号、杨州桧泉、坡州云井3号、平泽高德等现有2期新城市内的保留地转换为居住用地，供应5800套住宅的计划。 “人人之家”可以作为一种公共支援民间租赁住宅，让承租人住10年，10年后转换为销售并拥有住宅。其方式是，入住者支付入住时间提前确定的6~16%的销售价格，并提前取得获得房屋供应的权利。10年后转为销售后，转卖房屋产生的差价将由入住者拿走。 虽然可以长期居住，但是民间是否会积极参与事业还是个未知数。在“人人之家”事业中，民间建设公司的利润都限制在适当开发利润的10%。如果房价下降到出售价以下，入住者将蒙受的损失的一部分必须由建设公司用开发利润来填补。 特别是，“人人之家”被公布为住宅事业对象的用地，过去已被指定为宅地，正在开发中。除了将流通用地变更为居住用地的始华地区(3300套)，在规定建设公共支援民间租赁住宅或出售公寓的土地上，都可以建造“人人之家”。但这只是改变供给方式，实际上并没有增加住宅供给规模。

한국어