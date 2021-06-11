不花一分钱攒10年才能在首都圈置办房子. June. 11, 2021 07:21. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 据调查，要想在首都地区购买房子，不花一分钱收入也要攒10年以上才能买得起。另外，由于房价上升和家庭贷款剧增趋势，家庭负债对比国内总生产(GDP)的增加速度在经济合作与发展组织(OECD)会员国中高居第二。 据韩国银行10日向国会提交的《通货信用政策报告》显示，今年3月末首都圈住宅价格与收入之间的比率(PIR•Price Income Ratio)为10.4倍。这是进行相关统计以来的最高水平。这比全球金融危机之前的最高值2007年3月末(8.6倍)还要高。 PIR是指将一个家庭的年收入全部用于购买住宅时所需要的时间。也就是说，即使不花一分钱收入攒10.4年，才能在首都圈置办房子。 韩国银行评价说，对住宅供应的担忧对房价上涨产生了巨大影响。由于1、2人家庭的增加，对新住宅的需求持续增加，但由于公寓入住量减少等供应忧虑日益突出，开始购买住宅的人不断增加。实际上，今年的公寓入住量为28万套，比2019年(41.7万套)减少了33%。 去年年底，家庭负债与GDP之间的比率为103.8%，比两年前(91.8%)上升了12个百分点。这一上升幅度在37个OECD会员国中仅次于挪威(15.4个百分点)。以2020年末为准，OECD成员国中家庭负债与GDP之间的比率高于韩国的国家只有瑞士(133.1%)、澳大利亚(123.2%)、丹麦(115.9%)等5个国家。 上月末，银行界家庭贷款余额为1024.1万亿韩元，比4月末减少了1.6万亿韩元。时隔7年零4个月，银行界家庭贷款再次呈现减少趋势(与前一个月相比)。韩国银行评价说，由于住宅买卖和全额租房贷款需求持续增加，家庭贷款剧增趋势将会持续下去。韩国银行市场总管组次长朴成镇表示：“据推测，随着SK IE Technology公募股认购保证金返还，上个月银行界家庭贷款暂时减少”，“与1年前相比，增幅依然很高，预计本月将再次转为增加趋势。” 韩国银行指出，如果资金持续向房地产等特定部门倾斜，将提高景气变动性，削弱增长潜力。韩国银行货币政策局局长李相亨表示：“在金融失衡累积、内部脆弱性提高的情况下，如果发生对外冲击，景气及金融稳定性将受到损害。”

한국어