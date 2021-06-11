国民力量党，不要执念于小伎俩，要好好接受权益委员会的投机调查. June. 11, 2021 07:21. . 国民力量党昨天委托国民权益委员会对所属102名议员的房地产投机嫌疑进行全面调查。因为监查院在接受国民力量党正式调查委托的一天之后，做出了“不可以”的答复，国民力量党迫于无奈，将调查方向转向了权益委员会。监查院此前曾通过媒体表示，“这是业务之外的事情”，表示为难。尽管如此，国民力量党仍然要求监查院进行调查，受到了党内外“耍拖延时间的把戏”的抨击。 事实上，国民力量党被批“耍小聪明”，在很大程度上是自找的。在土地住宅公社事件爆发后，国民对执政势力的支持率急速恶化，但该党只关注4月7日再补选的得失，对对国会议员进行全面调查漠不关心。执政党在4月初委托权益委员会进行调查时，该党还表示“不能相信在野党议员出身者领导的权益委员会”，置身事外，在2个多月的时间里甚至连委托监察院进行调查的样子也没有做。但是，在执政党对12名所属议员采取“开除出党、劝告退党”的措施展开反攻后，他们才找到了监查院。因此，就算是被批评“当初就没打算进行全面调查”也无话以对。 房地产问题是直接关系到国民日常生活的重要民生悬案。稳定的供应自不待言，包括在公正性和透明性方面，也是社会领导层理应起到模范作用的领域。目前，国民对国会议员等公职人员的房地产非法交易疑惑非常不信任。在这种情况下，如果在野党试图蒙混过关，将受到民心的强烈鞭挞。继执政党之后，国民之党、正义党等5个政党也委托权益委员会进行调查，这种情况下，接受同一机关的调查才公平。 如果国民力量党想要证明委托监察院调查不是小伎俩，就应要求权益委员会进行比执政党强度更高的调查。权益委员会没有强制调查权。据称，权益委员会在全面调查执政党议员时，也有议员拒绝提供部分资料，遇到过困难。不能光会说权益委员会无法信任，而应提交金融交易详细账目等，更加积极地对待调查。现在除了权益委员会之外，确实没有适于对国会议员进行全面调查的政府机关。借此机会，应该通过《特别法》整建起能够定期高强度调查国会议员房地产现状的制度和机构。

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