迪士尼•皮克斯最新动画片《卢卡》，韩国动画师“专注于表现意大利风”. June. 10, 2021 07:22. by 金哉希 jetti@donga.com. 迪士尼•皮克斯的新作动画片《卢卡(Luca)》中，另一位主人公是故事发生背景地的意大利。在意大利北部热那亚出生长大的恩里克•卡萨罗萨导演表示：“电影是我写给意大利的一封情书。”在影片《卢卡》中，不断上演着蓝天、阳光明媚、大海清澈等充满意大利风情的场面。将于17日上映的电影讲述了在陆地上变成人类模样的小心翼翼的小海怪卢卡与充满冒险心的朋友阿尔贝托相遇，走向人类世界的冒险故事。 版面设计师(Layout Artist)金圣英和照明大师赵成妍为表现该片的“意大利风”做出了贡献。版面设计师构成画面动作和角色动线，照明师调节照明度，营造出时空的独特氛围。 “我研究了很多意大利的天空。很多场面都是360度旋转摄像头，给观众看天空或夕阳西下的场面。通过在意大利太阳升起和落山的影像，研究了周边的影子、清晰度和色感的变化。去意大利的时候，每个胡同都晾着衣服，这给我留下了深刻的印象，在《卢卡》中在晾晒衣服的影子上花了不少心思。”(赵成妍) “有一个场面是孩子们在巨大的月光下在屋顶上跑来跑去，很好地展现了建筑物密密麻麻地紧挨着的意大利村庄的特征。为了让观众们能够好好欣赏村子或大海，我用了全景镜头(wide shot)。”(金圣英) 小海怪卢卡和朋友阿尔贝托在电影中往返于人类和海洋怪物之间。根据变成怪物的程度不同，采用了不同的照明度，突出细节。 “人类和海洋怪物各自的照明度不同，从怪物变成人的场面中混合了两种照明度。根据变成怪物的程度，混合比率也会有所不同。另外，为了让变成怪物时水接触皮肤的场面看起来自然，我努力寻找最佳照明度。”(赵成妍) 《卢卡》所有的制作过程都与Pandemic时间(疫情时代)重叠。皮克斯公司以在职员见面沟通的过程中可能会有创意为由，一度不允许在家工作，但在制作《卢卡》时有所不同。 “在家中孩子们跑来跑去等，是很难集中精力工作的环境，所以制作时间定得很灵活。还支援了虚拟现实技术，以便在家里也能进行确认实际在电影院看时场面是否尴尬的工作。我就想‘现在在家也能拍电影了’。”

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