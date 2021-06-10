犯罪团伙经常使用的“即时通讯软件”，本是美国联邦调查局设下的陷阱. June. 10, 2021 07:22. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 国际犯罪组织多年来密谋各种犯罪时经常使用的加密聊天软件，近日被曝实际上是美国联邦调查局开发并渗透的“特洛伊木马”。包括美国联邦调查局在内的各国调查当局到最近为止，仔细观察了100多个国家的犯罪组织通过该应用程序进行的密谋，在预防犯罪的同时，还成功逮捕了800多人。 据《华尔街日报》等媒体9日报道，因犯罪组织使用加密聊天工具而焦头烂额的美国联邦调查局在2018年决定以新的方式解决问题。联邦调查局决定开发可以偷偷截取信息的应用程序，并在犯罪分子之间传播。行动名称取自《特洛伊木马》，命名为《特洛伊之盾》。 当年年初，联邦调查局收买了为犯罪组织制造通信安全设备的专家，开发了即时通讯软件“Anom”。这款消息被加密的应用程序需要获得现有用户的推荐才能注册。另外，只有在黑市购买安装有应用程序的特殊手机才能使用。该手机被拆除了全球定位系统，以防被检举。虽然6个月的使用费高达2000美元（约合223万韩元），但在犯罪分子中广受欢迎。联邦调查局表示，到目前为止，有超过300个犯罪组织的12000人使用了这一应用程序。 联邦调查局的新主意奏效了。犯罪者们通过这一应用程序发送了2700万条信息，都原封不动地传到了各国调查当局。厄瓜多尔的金枪鱼公司向亚洲和欧洲供应毒品的事实、南美的帮派伪装成出口香蕉供应毒品的事实都被曝光。比利时当局根据通过应用程序获得的信息，已查获了1523公斤可卡因。调查当局还提前阻止了150起危及生命的犯罪。在澳大利亚，事前发现了动用机关枪杀害一家5口的谋划。 在过去3年里，通过“Anom”展开的陷阱调查一直用于打击走私毒品、雇凶杀人、非法武器交易等犯罪行为，但随着允许参与合作调查的一个国家向美国传送情报的相关羁押令7日到期，这项调查宣告结束。

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