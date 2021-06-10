尹锡悦首次参加公开活动，“请关注我走的路”. June. 10, 2021 07:22. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 上升为在野圈总统竞选人的前检察总长尹锡悦9日参加了独立运动家友堂李会荣先生纪念馆开馆仪式。这是提前宣布参加的首次公开活动。尹锡悦当天表示，“请关注我走的路”，预告了正式从政。 9日下午2点，在首尔市中区南山艺场公园举行的独立运动家友堂李会荣先生纪念馆开馆仪式上，尹锡悦在被记者问到是否加入国民力量党时，回答说：“今天是我第一次这样出现。关注我走的路，就能够知道。” 当被问及“何时正式开始政治活动”时，他回答说：“我倾听并了解各位国民的期待乃至担忧。希望大家能关注我一下。”最近，围绕尹锡悦加入国民力量党和政治出道日程，在野党议员和尹锡悦的多名身边人士说法不同，引起了混乱。也有人批评说，“这不是为了躲避攻击而潜行吗？”尹锡悦对正在接受调查和审理的岳母的疑惑和对今后日程的立场的提问保持沉默。 对于参加友堂纪念馆开馆仪式的原因，尹锡悦解释说：“从小就从长辈那里听说友堂的生活，给我留下了深刻的印象。”尹锡悦与友堂的曾孙、延世大学教授李哲宇从幼年时期就有交情。尹锡悦接着说：“友堂及其家人的人生，非常生动地象征着严酷的亡国情况下的位高责重。”他说：“一个国家培养出什么样的人物、记住什么样的人物，就能体现出它的存在。友堂先生纪念馆的开馆是非常有意义、非常令人高兴的事情。” 尹锡悦在4月7日再补选事前投票日4月2日，与父亲、延世大学名誉教授尹基中出现在投票站后，两个月来一直没有出现在正式场合。国民力量党所属的首尔市长吴世勋、共同民主党代表（党首）宋永吉出席当天的活动，并与尹锡悦握手。在纪念活动现场，尹锡悦坐在友堂先生的孙子、前国家情报院院长李钟赞的旁边。友堂先生的另一个孙子、民主党前议员李钟杰也出席了活动。 当天的活动现场还发生了尹锡悦的支持势力和反对势力互相辱骂、喊叫等骚乱。支持势力高喊“尹锡悦总统”“应给与与总统相称的礼遇”，另一方则高喊“拘留尹锡悦”“否定宪法、如此对待（拘留）（朴槿惠前）总统的人怎么能当总统”，被主办方制止。

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