担心三四十岁人群的就业减少、通货膨胀，现在不是对经济一味乐观的时候. June. 10, 2021 07:23. . 李善浩在京畿道平泽港协助货物集装箱作业时去世，享年23岁。昨日下午，在大韩佛教曹溪宗社会劳动委员会的主持下，在首尔光化门政府综合大楼前举行了李善浩的“断七”祭。李善浩今年4月22日在为筹集大学学费而在工作地点被重300公斤的集装箱压死。遗属要求查明真相和处罚负责人，推迟了葬礼。 随着像李善浩一样为了挣学费或没能找到正式工作而选择做日工的青年增加，20多岁工人的产业灾害事故也在增加。据产业安全保健公团统计，24岁以下的事故灾害人数从发生首尔“九宜站”事故的2016年的8367名激增到了去年的10578名。根据《东亚日报》搞到的资料，从2016年起到今年3月，在工作中因夹伤、坠落、碾压等事故而死亡的18岁至29岁青年多达249人。 产业灾害事故的受害者每10人中就有6人是工作时间不到6个月的不熟练工人。青年劳动者的产业灾害增加也与没有进行充分上岗教育就被投入到现场的现实不无关系。就业单位因为他们是年轻人，交给他们更多额外工作，容易造成危险。李善浩原本负责的不是检疫工作，而是集装箱工作，结果当天发生了交通事故。据说，别说是安全教育，连安全装备都没有领到。 从明年1月起，如果发生此类灾害，将实行严惩企业经营班子的《重大灾害处罚法》。但是，认为依靠只注重事后处罚的法律怎么能减少产业灾害、要求完善制度的呼声络绎不绝。大部分产业灾害是由于无视基本的安全规定而发生的。按照熟练程度分配工作、熟悉业务后投入现场、按照安全守则作业等，为了形成这种预防性的产业文化，应该进行支援和监督。不能再放任允许再次出现“孩子早晨出门，晚上不再回家”的令人无语的悲伤。

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