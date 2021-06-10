不抵抗的猴子. June. 10, 2021 07:23. . 两只被铁链锁着的猴子，坐在拱形的窗边。从长相来看，是栖息在西非森林中的红毛长尾猴。在可怜的他们的身后，可以看到比利时港口城市安特卫普的美丽风景。本应在非洲的猴子究竟为什么会呆在这里？ 16世纪荷兰画家彼得·勃鲁盖尔试图用敏锐的眼光观察自己生活的时代，并将其表现在画幅上。他的画不仅写实性描写出色，而且充满了复杂的隐喻和象征，因此引发多样的解释。比A4用纸还小的这幅画是勃鲁盖尔留下的40多幅油画中最小的作品，也是谜一样的作品。画中的猴子有可能是被无情的贸易商抓住，来到了北欧。对于当时在安特卫普活动的勃鲁盖尔来说，这些非洲猴类是值得纪念的神奇动物。 左边的猴子瞪大着圆圆的眼睛看着我们，右边的猴子转身看着地板。周围有已被吃掉的核桃壳。这些动物很有可能是被陌生的欧洲人提供的甜食所迷惑而捕获的。看着死心塌地关在狭窄的窗框空间里的异国动物，画家会有什么感想呢？ 勃鲁盖尔所生活的时代，荷兰和比利时在西班牙王国的统治下被剥夺了主权，只能忍受残酷的暴政。进行独立斗争或反对天主教的新教徒们被逮捕或处决。但并不是所有人都拒绝西班牙的统治，可能还有顺应并拥护殖民统治体制的殖民地土著民。 在基督教文化中，猴子象征着贪婪、罪恶和愚蠢。勃鲁盖尔通过被铁链锁住的猴子，讽刺了为眼前的食物和安逸而放弃自由的蠢人。他是在警告，不抵抗暴政，只剩下贪欲的人，与可怜的猴子没有什么不同。

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