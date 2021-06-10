再次改变的剩余疫苗方针…“预备名单使用期限将延长至12日”. June. 10, 2021 07:23. by 金圣圭记者、金素敏记者 sunggyu@donga.com,somin@donga.com. 随着对新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫苗接种后剩余量的处理方针发生变化，一线医院、诊所内的混乱正在加剧。疾病管理厅逐渐引导人们利用民间应用程序(APP)的方式，但医疗机构偏好自体预备接种者名单的现象仍在持续。 韩国疾病管理厅9日表示：“原计划于9日结束的委托医疗机关的预备名单使用期限将延长至12日。”因此，接种疫苗的各医院、诊所在出现剩余疫苗时(12日之前)，在上传到Naver或Kakao等民间应用程序之前，可以先联系现有的预备名单上的人，让他们接种疫苗。但是，疾病管理厅要求各医疗机构不要追加接收预备名单。 此次方针的变更是根据比起民间应用程序更偏好自体预备接种者名单的一线医疗机构们的要求而做出的。医疗机构对延长现有预备名单的使用期限表示欢迎，但对疾病管理厅的方针却表示混乱。大邱达西区的一位议员吐露苦衷说：“如果在民间应用程序上登记剩余疫苗，电话就会接踵而至，根本无法办理业务。”首尔芦原区Fatima医院院长张贤在表示：“由于对民间应用程序的注册程序不熟悉，很多时候无法正常运作，反而事情变得更多”，“对我们来说，由常见患者等构成的自体名单确实更方便。” 此前，疾病管理厅于2日变更了剩余疫苗使用方针，将预备名单介绍为只能使用3天的预备名单，但随即将期限改为9天。对此，疾病管理厅厅长郑银敬4日承认了造成混乱的事实，并就此道歉。尽管如此，方针再次发生了变化。郑院长说：“方针改变太多，太忙了”，“如果当初听取一线现场的意见后制定方针就好了。” 从通过民间应用程序开始预约的上月27日到9日0时，通过预备名单接种疫苗的人数为60.9668万人，而利用民间应用程序接种的人数仅为2.6476万人。

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