融化Billboard的BTS《Butter》…连续两周蝉联“Hot 100”第一名. June. 09, 2021 07:23. by 林熙允记者 imi@donga.com. 组合“防弹少年团”的新歌《Butter》连续两周登上Billboard单曲排行榜榜首。 7日(当地时间)，据Billboard透露，上月21日发行的《Butter》在12日的Billboard“Hot 100”中排名第一。去年发行第一周就登上榜首，守住两周以上(共3周)冠军宝座的首张英文单曲《Dynamite》的气势似乎再次延续到了今年的《Butter》上。 《Butter》继上周之后，让当地流行歌手奥利维亚•罗德里戈的《good 4u》再次屈居第二位。据Billboard透露，《Butter》在此次统计期间，在流媒体和下载量上分别达到1910万次和14.02万次，与前一周相比分别减少了41%和42%。但是广播收听人数比前一周增加了24%，达到了2240万名。 《Butter》也有可能长期占据统治地位。因为，他们追加推出了将同一首歌进行不同编曲的《Hotter Remix》(上月28日发售)、《Sweeter Remix》《Cooler Remix》(以上均为4日发售)等多个版本，正在觊觎排行榜的后劲。竞争对手罗德里戈的“火力”分散为《good 4u》、《dejavu》、《traitor》三首歌曲，这也是防弹少年团以一首歌曲决一胜负的优势所在。 另外，Billboard当天在网站上公开的“2021独立权力玩家”中包括HYBE董事会主席房时爀和全球首席执行官(CEO)尹锡俊。独立权力玩家是Billboard选定并发表除世界三大唱片公司环球唱片、索尼、华纳以外的其他音乐企业领袖的名单。Billboard表示，“HYBE收购了具备贾斯汀•比伯、阿里安娜•格兰德等人的艺人管理、标签服务、出版功能的斯库特•布劳恩的Ithaca Holdings。还收购了Naver V LIVE，在美国设立了与环球音乐集团的合作标签。HYBE的这种动向与其追求的‘以音乐为基础的世界最佳娱乐生活方式平台企业’的蓝图相连接。”

한국어