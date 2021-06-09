三星过去完全依赖日本进口的半导体材料实现国产化. June. 09, 2021 07:24. by 郭道英 now@donga.com. 三星电子与韩国国内中坚企业“白光产业”携手，成功实现了过去完全依赖日本和德国进口的半导体核心材料“高纯度氯化氢”的国产化。也就是说，自2019年7月日本开始限制半导体材料出口后，在着手开发2年多之后，对原本高度依赖日本的材料的国产化取得了成果。 8日，据三星电子和半导体业界透露，两家公司最近完成了将高纯度氯化氢应用于三星电子半导体设备的质量测试。预计今年下半年(7~12月)结束最终合同。 高纯度氯化氢在半导体制造工艺中，只留下晶片上的半导体电路，将不必要的部分腐蚀后削去，用作蚀刻液。三星电子此前一直通过合作公司Soulbrain进口日本东亚合成TOAGOSEI、德国Linde等的产品。据悉，仅去年的进口规模就达570亿韩元。三星电子相关人士表示：“这对于降低主要材料对单一国家的依赖度，实现供应商多元化具有重要意义。” 高纯度氯化氢并不是日本限制出口的品种。日本政府限制出口高纯度氟化氢等日本垄断的部分核心材料后，三星和SK海力士等企业为减少不确定性，检查供应网，开始实行国产化及多元化。从去年开始，韩国半导体材料企业Soulbrain、SK材料、东进世美肯等企业陆续取得了氟化氢等材料国产化的成果。

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