美国药管局批准18年来首款阿尔茨海默病治疗药物. June. 09, 2021 07:24. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美国食品与药物管理局18年来首次批准治疗阿尔茨海默氏病的新药。约七成的老年痴呆症是由阿尔茨海默氏病引起的，因此这对痴呆症患者来说是个好消息。只是对于该药的效果，专家之间尚存有争议，再加上药费年均达到数千万韩元，因此能否对治疗老年痴呆症贡献力量，还是未知数。 美国药管局当地时间7日有条件地批准了由美国制药公司百健和日本制药公司卫材共同开发的“Aduhelm”。自2003年以后18年来首次推出的这一新药，阿尔茨海默病患者需要每4周注射一次。外媒报道说，至今为止开发出的治疗药物仅止于治疗痴呆症状，但这是第一种用于治疗疾病的新药，因此意义重大。但新药也不能完全使病情好转。百健方面当天表示，一年的药价将在5.6万美元（约6240万韩元）左右。 当天，美国药管局在批准使用该药的同时，为了进一步确认药效，设置了安求制药公司进行追加临床试验的安全装置。据《纽约时报》报道，虽然有这样的附加条款，但部分专家还是担忧药管局的此次批准有可能会降低对新药的标准。

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