执政党劝告12名投机疑惑人士退党……借名交易也要通过调查查清楚. June. 09, 2021 07:24. . 共同民主党昨天公开了本人或家人涉嫌卷入房地产投机的12名议员的真实姓名，并劝告他们退党。这距离国民权益委员会发表调查结果仅隔一天。共同民主党赋予此举政治意义称：“虽然从无罪推定的原则来看，这是过分先发采取的措施，但这是不可避免的。”这可能是考虑到汹涌的房地产民心和国会议员包庇自家人的行为引发的谴责舆论等因素而采取的措施。 权益委员会查明的类型有三种。亲属之间存在特殊交易或在买卖房地产的过程中，出卖方成为债权人并设定过度的预先抵押权的事例等房地产名义信托疑惑，牵涉的议员有金柱荣、金会在、文振硕、尹美香；获得的农地与居住地有一定的距离，但没有务农的痕迹，涉嫌违反农地法的议员有金寿兴（音）、梁李媛瑛、吴怜勋、尹才钾、禹相虎。必须通过调查，查明他们的名义信托是出于何种目的、为何在没有关系的地区购买土地等问题。 最严重的类型，是本人购买了地区开发事业相关的土地或在大规模开发计划宣布之前取得了房地产。金汉正、徐暎锡、林钟声议员属于此类。国会议员作为“民意代言人”，如果利用内部情报进行投机，从中谋取利益，那无疑是厚颜无耻的行为。检察厅应通过严格的调查查明真相，让他们承担相应的政治、法律责任。 一些议员大呼冤枉，并拒绝退党。权益委员会没有强制调查权，在查明真相上有一定的局限性，但是拒绝提交金融交易明细等、不协助权益委员会调查的正是议员们自己。在大呼冤枉之前，应该表现出更加积极协助将进行的调查的姿态。借名交易根本无法调查，因此有不少人批评这是自助式调查、逃避性调查。有人指出此次调查结果只是“冰山一角”，因此也应该就如何辨别借名交易疑惑做出解答。 国民力量党也应该积极展开房地产专门调查。说因为权益委员长是野党议员出身所以不能相信，那么就应委托监察院进行调查，不是光在嘴上说说，而是要立即向监察院提交全体议员的同意书。如果以政治姿态拖延时间，最终不了了之，将会面对国民严厉的审判。

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