写给妈妈的信. June. 09, 2021 07:24. . 有一些人，能把深切的悲痛转化为深刻的思维。丹麦电影导演丽斯贝特·善姬·恩格斯托夫也是这样的人。她是被丹麦养父母抚养长大的韩国孩子。她为了寻找亲生母亲来到韩国时，一名未婚母亲问她：“作为领养儿的生活幸福吗？”这是一个无情又无礼的提问。因为想念妈妈就快要死了，怎么会幸福呢？但是想把孩子让人领养的未婚母亲的痛苦表情让她犹豫不决。她说：“当然了。”这是照顾想把孩子送人的未婚母亲的回答。 在19岁时生下自己并将自己送到海外的妈妈，她的心情不也和那位未婚母亲一样吗？她的想法，难道不是要把自己送到更好的地方而不是为了抛弃吗？她想更加了解韩国未婚母亲们，不，妈妈的心。这就是她制作以“写给妈妈的信”为副标题的纪录片《不要忘记我》的原因。她在未婚母亲收容所里度过了1年零6个月，用相机拍摄了她们的日常生活。与此同时，她也明白了一个事实，没有母亲会轻易放弃孩子。她们想抚养孩子。但是社会不能容忍。首先是她们的父母不能容忍。 善姬导演看着他们的样子，理解了自己的母亲。强迫妈妈把刚出生的女儿送到海外去领养的，结果是韩国社会。把多达20万名孩子送往海外的，也是韩国社会。非洲有句谚语说：“要想抚养一个孩子，需要整个村子。”与此相比，韩国社会非常非常缺乏这一点。这样一想，觉得妈妈很可怜。本来就十分想念的妈妈，变得更加想念了。她希望妈妈能够看到而拍了电影，还这样说道：“我并不抱怨，妈妈也不要抱怨你了。我爱你，到永远！”善姬导演，不，女儿对不愿见自己的妈妈的深沉而温暖的心让我惊讶。

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