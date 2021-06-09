共同民主党议席面临从一年多前的180席减至162席的危机. June. 09, 2021 07:24. by 金志炫 jhk85@donga.com. 随着共同民主党8日决定对有房地产投机嫌疑的12名议员采取退党或开除党籍措施，目前174席的议席数将进一步减少。在去年4月15日的议会选举中，包括卫星政党在内，共同民主党共获得180个席位，但在短短一年零两个月时间里，面临减少18个席位的危机，因此可能会再次凸显“不合格公推”的争议。 共同民主党议席减少的决定性原因是房地产问题。议会选举结束后，比例代表梁贞淑议员拥有3处住宅的事实被公开，梁贞淑在第21届国会开院前就被除名。另外，金弘杰议员也因涉嫌少报房地产财产，去年9月被共同民主党除名。这也是执政党内部叹息“议员们的房地产问题根本没有断过”的原因。 还有易斯达航空公司创始人李相稷议员因公司大量裁员事件等在接受党的调查过程中自动退党。一名执政党议员透露：“在12名议员中有相当一部分人有冤枉的一面，但就几个议员的情况来看，确实会出现‘到底是如何通过验证进行公推的’的言论。” 此外，国会议长朴炳锡根据“议长不能拥有党籍”的《国会法》退党，而作为少数政党名额加入共同市民党的龙慧仁、赵廷训议员也分别回到“基本收入党”和“时代转换党”，共同民主党的议席数降至174席。 如果共同民主党当天劝告退党的议员全部离党，执政党的议席数将大幅减少到162席。在这种情况下，共同民主党将不能单独提交必须得到五分之三（180人）以上在籍议员同意的“快速处理”。执政党一名有关人士表示：“此前开除或退党的议员大都是没有政治经验的初选议员，就算是无党派，实际上也算入执政圈，但这次不同，对党领导层单方面要求退党表示反感的议员不少，如何拥抱共同民主党出身的无党派议员们，成了党领导层的新课题。”

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