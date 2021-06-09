“韩国足球巨星陨落”…各界哀悼吊唁接连不断. June. 09, 2021 07:25. by 金正勋记者 hun@donga.com. “前辈是后辈们学习的榜样……” 8日，在首尔松坡区首尔峨山医院前仁川队主教练柳想铁的灵堂，结束吊唁后离开的城南队主教练金南一含着泪水艰难地张开了嘴。曾与柳前主教练一起创造2002年韩日世界杯4强神话的金教练离开灵堂时说：“为了韩国足球，前辈做了很多事情，原本可以做得更多，很遗憾他年纪轻轻就离开了这个世界。” 7日，包括足球界在内的各界纷纷对因胰腺癌去世的柳前主教练进行悼念。8日，大韩足球协会会长郑梦圭、大韩足球协会副会长金秉址、前汉城队主教练崔龙洙、前仁川电力强化室室长李天秀、全北队主教练金相植等足球界人士以及去年从职业足球全北队退役的李同国、前网球选手李亨泽等其他项目的人士也来到了柳前主教练的灵堂。他们的表情中充满了对过早离世的柳前主教练的悲伤。 郑会长说：“6个月前我问过他是否健康，他说他很好，所以我很欣慰”，“没想到他这么快就走了。希望大家在天堂安稳地度过。”大田韩亚Citizen理事长许丁茂盯着柳前主教练的遗像照片看了好长一段时间。李同国说：“一直都是开朗的前辈。我记得他经常开玩笑，给后辈们带来了正能量。”柳前主教练的粉丝们也纷纷前来灵堂吊唁。 柳前主教练在K1联赛中一直效力的蔚山队和最后执掌教鞭的仁川队分别在主场文殊足球竞技场和仁川足球专用体育场准备了追悼空间。柳前主教练出殡的9日，届时将在斯里兰卡进行卡塔尔世界杯亚洲区第2轮预选赛的国家足球代表队将佩戴黑色臂带，教练组将佩戴黑色丝带面对比赛。另外，“红魔”还贴出了追悼柳前主教练的大型遮挡幕和粘贴66朵菊花的横幅，为了追悼柳前主教练在国家队时穿的6号球衣，决定开球后直到上半场第6分钟为止不呐喊助威。

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