《招魂3》首周末票房第一，赵宇镇首次担任主演的《限制来电》将于23日上映. June. 08, 2021 07:22. by 金哉希 jetti@donga.com. 进入初夏后，影院街出现了备受瞩目的恐怖、惊悚片。这些恐怖电影与之前的系列电影一起，都是加入了精彩动作戏的惊悚片。 3日上映的美国恐怖电影《招魂3：鬼使神差》上映后便吸引了大批观众。以刺激性的素材加上驱魔师英国的沃伦夫妇经历的真实故事，系列影片第一部、第二部分别在国内吸引了226万名和193万名观众。第三部也以沃伦夫妇的故事为基础。 电影从1981年在美国发生的残酷杀人事件的嫌疑人主张自己是在恶魔的唆使下杀人开始的。沃伦夫妇证明恶灵的存在，在审判中帮助嫌疑人。电影在韩国国内上映仅4天就吸引了34万名观众，在上映后的第一个周末就占据了票房榜冠军宝座。第三部与之前的系列不同，添加了情侣的爱情故事等感性要素，刺激了观众们的好奇心。 本月上映的外国惊悚片中，备受期待的作品是16日公开的《寂静之地2》。第一部描述了在发出声音的瞬间受到怪生命体攻击的极限状况下，男主为了守护家庭而与怪物生死搏斗的故事。第二部中，在父亲为保护家人牺牲后，生存下来的家人将面临更大的危险。该剧讲述了母亲伊芙琳带着包括刚出生的老幺在内的孩子们为了生存而奋斗的过程。将于9日上映的《人之怒》是一部动作惊悚片，讲述了因武装抢劫而失去儿子的主人公“H”为了寻找犯人的线索，在现金护送公司伪装就业的故事。 惊悚元素加上动作大戏的韩国电影《限制来电》将于本月23日上映。在很多电影中担任存在感很强的配角的赵宇镇将首次担任商业电影的主演。银行分行长圣圭在接送孩子们上车的上班路上接到了“车上有炸弹，从座位上站起来就会爆炸”的可疑来电，但号码显示为限制电话。祸不单行的是，圣圭还被指认为釜山市中心恐怖袭击的嫌疑人，影片讲述了他克服危机的过程。

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