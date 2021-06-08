韩国综合股价指数突破3250点…刷新一个月以来最高值. June. 08, 2021 07:22. by 金紫炫记者 zion37@donga.com. 韩国综合股价指数(KOSPI指数)7日刷新了一个多月以来的最高值。分析认为，由于疫苗接种的扩大，国内对经济复苏的期待增大，再加上此前暴涨的美国国债利率近段时间以来停滞不前，也产生了影响。 当天，KOSPI指数比前一个交易日上涨12.04点(0.37%)，以3,252.12收盘。上月10日(3,249.30)创下的历史最高值，时隔一个月后再次被刷新。当天，KOSPI指数在盘中一度飙升至3,264.41，接近了历史最高值(1月11日，3,266.23)。个人投资者净买入695亿韩元，从下午开始转为买进趋势的机构买入1181亿韩元，带动了上升趋势。相反，外国人抛售了1874亿韩元的股票。科斯达克指数(KOSDAQ指数)当天下跌1.72点(0.17%)，以985.86点收盘。 周末公布的美国5月非农业雇佣低于市场预期后，美国联邦储备委员会(Fed•美联储)早期进行资产购买缩减的担忧缓解，对股市起到了利好作用。另外，随着国内疫苗接种速度的加快，对景气恢复的期待提高，这也点燃了风险资产投资心理。今年3月曾飙升至1.7%，压制股市的美国10年期国债利率最近也在1.5%左右上下浮动。 当天，韩元兑美元的汇率也下降了3.6韩元，以1112.9韩元收盘。

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