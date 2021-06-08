日本媒体：“美国把日本甲级战犯的骨灰撒入大海”. June. 08, 2021 07:22. by 东京=常驻记者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 日本《东京新闻》7日报道，新发现的美国军方公文有记载，美军把二战后被远东国际军事法庭判处死刑的东条英机（1884∼1948）等7名日本甲级战犯的骨灰撒入大海。 据《东京新闻》报道，日本大学的法学专职讲师高泽弘明从美国国家档案与文件署获得的美国第8军起草的文件中包含了这样的内容。这是首次通过公文显示对甲级战犯遗骨的处理方式。甲级战犯是指违反国际条约，策划、发动、执行侵略战争的人，被视为最严重的战犯。 该公文是太平洋战争结束后美军占领日本时制作的，当时美第8军在横滨设有司令部。当时负责现场的鲁瑟·普赖尔森少校在公文中以《关于战犯处刑和尸体最终处理的详细报告》为题，介绍了相关情况。 7名A级战犯于1948年12月23日0时在东京巢鸭监狱被执行死刑，他们的尸体被转移到横滨火化。火化后将收拾的骨灰转移到第8军跑道。从死刑执行到骨灰处理过程一直密切关注的普赖耶森少校在公文中写道：“我乘坐联络机移动到横滨以东48公里的太平洋上空，大范围地撒下了骨灰。” 过去，由于甲级战犯的骨灰没有还给遗属，因此有推测认为有可能是被撒在了太平洋或东京湾。它被称为昭和（1926∼1989）时代的历史之谜，但通过第8军文件最终确认了对骨灰的处理。 时任盟军总司令部外事局长威廉·西博尔德和普赖尔森少校一起目睹了甲级战犯被处刑的过程，他在自己的著作中写道：“为了不让领导人的坟墓在将来被神圣化，骨灰应被抛撒。” 但是与盟军总司令部的意图相反，包括东条英机的14名甲级战犯的灵位于1978年被合葬在位于东京市千代田区的靖国神社中，到目前为止依然被神圣化。日本前首相安倍晋三等日本右翼势力在战败日（8月15日）和春秋祭典的时候，都会前往参拜或者送上祭礼。

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