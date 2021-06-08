百年未有的法人税国际新秩序，产业战略要重新制定框架. June. 08, 2021 07:22. . 美国、日本、英国等7个发达国家（七国集团）财长5日在英国伦敦举行会议，决定实行15%的全球最低法人税率。七国还就谷歌、脸书等跨国企业不仅要在总公司所在地，还就向产生销售的国家缴纳税金的方案达成了协议。这是首次将各国的法人税作为国际规范来强制执行，由总公司所在国家征税的拥有100年历史的国际法人税体系将被全面更换。 在法人税制度稳定下来的20世纪二十年代初，企业在总公司所在地制造有形产品销售之后，要缴纳税金。但随着信息技术的发展，将总公司设在低税率国家、向全世界销售无形的信息技术服务的企业不断增加。各国为吸引企业纷纷采取“倾销税金”措施，而且由于赚钱的地方和纳税的地方不同，国家之间的纠纷也不少。旨在消除这种矛盾是此次协议的背景。 韩国的法人税率为25%（地方所得税除外）属于较高水平，因此不会马上受到最低法人税的影响。但根据税金体系，企业有可能移动，产业结构也有可能发生变化。韩国企业在低税率国家拥有473个海外法人，如果实施最低法人税，在这些国家设立法人的实际利益就会减少。目前，企业需要就总公司、工厂、服务区域等制定新的战略。政府不仅要重新考虑进军海外的企业重返国内市场的问题，还要重新考虑吸引外国企业的方案。 此次协议的内容包括，由利润率超过10%的部分中的20%向“最大、收益最高的跨国企业”在销售该产品的国家征税。虽然外媒直指谷歌等美国顶级科技企业，但如果适用对象扩大，韩国企业在海外缴纳的税金也可能会增加。 此次协议将在下月举行的20国集团（G20）峰会和10月份举行的经济合作与发展组织峰会等场合具体化。作为主要成员，韩国应该在这一场合积极发声，为韩国企业的立场和确保税收提供帮助。政府应该仔细研究新征税体系在大框架下会对韩国产业产生什么影响，并与企业一起制定应对战略。

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