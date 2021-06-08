美国女子公开赛新科冠军笹生优花因和麦克罗伊很相像而成为话题. June. 08, 2021 07:22. by 金正勋记者 hun@donga.com. 菲律宾的高尔夫天才少女笹生优花(YukaSaso•20岁)的偶像是罗里•麦克罗伊(32岁•北爱尔兰)。笹生优花在征战日本女子职业高尔夫(JLPGA)巡回赛等时简历上经常将麦克罗伊选为自己喜欢的选手。 她成为菲律宾历史上第一个在高尔夫大满贯之中夺冠的选手(无论男女)，在本次美国女子公开赛期间，她经常能听到“和麦克罗伊很相像”的传闻。因为平时分析麦克罗伊的挥杆动作并模仿。在夺冠后的颁奖仪式上，笹生优花在颁奖仪式上举起奖杯，甚至说“我做到了，谢谢罗里”。 笹生优花在开始后挥杆(上杆)时，左臂伸直到可以与地面平行的程度，身体旋转到极致等，与麦克罗伊有很多相似之处。特别是，在后挥杆顶部开始下挥杆时，臀部快速旋转，被评价为“完美身体挥杆”。去年她参加美国女子公开赛时，美国媒体《高尔夫网》还上传了比较麦克罗伊的击球和细节动作进行分析的报道。据悉，笹生优花为了消化麦克罗伊这样的挥杆动作，在训练时身穿重量较大的背心，加强了肌肉力量，取得了效果。 麦克罗伊也在本次大赛第4轮之前在自己的社交网络服务(SNS)上上传了自己和笹生优花的挥杆比较画面，并发声“去拿下冠军奖杯吧”。麦克罗伊在笹生优花夺冠后祝贺她说：“现在所有人都会通过YouTube观看笹生优花的挥杆视频。”

한국어