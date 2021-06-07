三星开发出即使伸长也能保持性能的OLED显示屏. June. 07, 2021 07:19. by 洪锡浩记者 will@donga.com. 三星电子表示，开发出了可以贴在皮肤上，随着动作长度会伸长的有机发光二极管(OLED)显示屏。即使伸长1000次左右，也能维持性能，在睡眠、运动等日常生活中也不会下降。由于可以测定生物体信息，预计将被应用于“可穿戴式医疗保健(健康管理)”产品等。 据三星电子等6日透露，三星电子综合技术院4日(当地时间)在全球学术杂志《科学观察》上公开了题为《以伸缩性有机光电子系统为基础的独立型补丁型健康监测系统》的论文。该论文包括了附着在人的皮肤上，随着身体动作而伸长、缩短，同时不降低性能的“可伸缩传感器”和OLED显示屏的成果。 “可伸缩(Stretchable)”技术是指，在使显示屏外形自由改变的同时，防止性能下降的技术。智能手机等使用的能够折叠和展开的方形显示屏最具代表性，目前正在积极进行开发自由形态显示屏的研究。 三星电子展示技术的特点是，即使伸长或缩短长度，性能也能保持稳定。研究组制造了将可伸缩OLED显示屏和光电容积脉搏波描记法(Photoplethysmography•投射发光二极管等光线测定脉搏的方式)传感器合二为一的“可调节电子皮肤”。将电子皮肤附着在腰椎动脉(通过前臂外侧的动脉)所在的手腕内侧进行实验的结果显示，即使随着手腕移动电子皮肤伸长，其性能也不会下降到30%。另外，即使反复1000次伸长、缩短长度，OLED显示屏和光电容积脉搏波描记法传感器也不会问题，正常运作。 另外，由于利用了现有的半导体工艺，因此也有利于今后的商用化。一般在可伸缩显示屏基板上使用的塑料材料，用弹性力和复原力优秀的高分子化合物“弹性体(elastomer)”代替。研究院方面解释说，弹性体虽然复原力比塑料更优秀，但由于抗热能力较弱，很难适用现有的半导体工艺，但研究人员改变了材料的分子组成，加强了耐热性，因此得以适用半导体工艺。 作为通讯作者(Corresponding Author)参与研究的专业研究员尹英俊(音)解释说：“因为与实际皮肤的一体感非常优秀，所以可以在睡眠、运动等日常生活中不受制约地长时间测定生物体信息”，“不仅是患有特定疾病的患者，我们期待在婴幼儿的可穿戴式医疗保健产品中大有可为。”

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