开进口车故意制造接触事故52次…诈取5亿韩元协议金. June. 07, 2021 07:19. by 黃金泉 kchwang@donga.com. 警方抓获了30多名20多岁的二手车经销商，他们开着进口车故意制造接触事故，并收取协议金等。 京畿富川远美警察署6日表示：“以涉嫌违反《防止保险诈骗特别法》为由，拘留了二手车经销商A某(29岁)等2人，并对B某(29岁)等29人进行了不拘留立案。” 据警方透露，这些人都是小学或初高中同学关系，他们涉嫌在2015年1月至2019年12月期间，在仁川和富川等地故意制造交通事故，然后虚报损失，收取医院治疗费等协议金。据悉，A某共计52次获取了高达5.2亿韩元的不法钱财。 据悉，他们大多是二手车经销商，每次一起驾驶3辆左右的高价进口车，一旦发现违反交通法规的车辆，就会去故意制造事故，然后以追究责任的方式骗取钱财。 特别是，外国产轿车恶意利用了修理时间比国产汽车长、配件难找的特点。据悉，因此，保险公司试图支付“未修复维修费”，即用现金代替事故车辆修理，提前支付保险金。警方相关人士表示：“已经确认了每月发生1、2次惯常事故的事实”，“据调查，协议金等大部分用于玩乐费用等。”

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