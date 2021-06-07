文在寅：“为军营文化陋习感到愧疚”……青瓦台考虑全面调查. June. 07, 2021 07:19. by 黃炯? constant25@donga.com. 文在寅总统在显忠日（6日）把申诉受到性骚扰未果后做出极端选择的李某中士事件定性为“军营文化的陋习”，并道歉说“对国民表示深深的愧疚”。据悉，青瓦台内部有人指出，要以这一事件为契机，对军队内部性骚扰实态等军营文化进行全面调查。军队内部一直以来存在隐瞒、缩小事件真相的陋习，这次超过了临界点，因此有必要进行高强度改革的呼声也越来越高。 文在寅当天在出席在首尔市铜雀区国立首尔显忠院举行的第66届显忠日追悼仪式时表示：“最近军队内部存在劣质供餐案例，以及部分存在的军营文化陋习导致令人难过的含冤而死，我对此向国民表示深深的愧疚。”他还说：“不仅是为了军队官兵的人权，也为了士气和国家安保，一定要纠正（陋习）”，“我相信，我们军队自身具备符合国民眼光进行变化和革新的力量。”在追悼仪式结束后，文在寅来到了设有李中士追悼所的京畿道城南市国军首都医院，并对遗属表示：“国家没能守护好，感到很抱歉。”同行的国防部长徐旭指示说：“不仅要进行彻底的调查，还要以这次事件为契机改变军营文化。” 青瓦台高层相关人士表示：“我认为，应该对与性骚扰等陋习相关的军营文化进行全面调查。”这是指，对性骚扰等犯罪也上纲上线使用歪曲的“下级服从上级命令”的标准，缩小、隐瞒部队内部事故的封闭文化，使问题不断重演。不把比率为7.4%的女军人当作同事，蔓延以男性为中心的文化，也被指出是顽疾。 实际上，对李中士进行性骚扰的空军20战斗飞行团在2018年和去年也反复发生了部队大队长（中校）性骚扰女军人的事件。尽管如此，部队乃至空军层面都没有制定防止再次发生类似事件的对策。反而出现了内部“加害人运气不好”的发言等，发展成为二次加害。 事件发生后，包括加害者在内的部队相关人士公然对其进行利诱、威胁，军队“部队管理训令”中明确规定的“保守秘密”、“分开受害者和加害者”、“禁止妨碍举报”等内容实际上已经成为一纸空文。因此，放弃举报的官兵也不在少数。根据国家人权委员会去年发布的实况调查，回答“部队内性暴力问题正在按照公正程序进行处理”的女兵比例为48.9%，比2012年的实况调查（75.8%）大幅下降。

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